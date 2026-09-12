Fare comunità anche a tavola. Bravi contradaioli

Nella serata di venerdì 4 settembre la contrada di Musnighe, dietro la Chiesa Parrocchiale di Provaglio d’Iseo, si è animata. I vicini di casa si sono ritrovati attorno ad una tavolata posizionata lungo la via per un’ottima cena in compagnia, preparata grazie all’impegno di alcune e alcuni residenti cui va un grosso plauso. Soprattutto però, è stato un momento nel quale ci si è potuti parlare e conoscersi tra vicini di casa, cosa decenni or sono considerata ovvia, ma con i tempi e i ritmi moderni divenuta sempre più una rarità. È il secondo anno consecutivo che i contradaioli creano questo evento e, visto il successo riscosso, si sta già pensando di renderlo un doppio appuntamento dal 2027 in avanti. Creare comunità passa anche attraverso momenti conviviali come questo, nati e gestiti in maniera spontanea, propositiva e positiva e così in grado di trascinare tutte e tutti in una serata ricca di belle emozioni. Tra i bambini che giocavano e i più grandi che chiacchieravano, guardandosi negli occhi senza l’intermediazione di uno smartphone, venerdì la contrada di Musnighe è stata una bellissima contrada viva.

Lettera firmata