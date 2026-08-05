Ex President Hotel. Un degrado senza risposte

Le scrivo per portare all’attenzione della Sua redazione e dei lettori una situazione di grave e prolungato degrado che interessa un immobile ben noto a tutti noi: l’ex President Hotel, situato al confine tra Roncadelle e Castel Mella. Un tempo struttura ricettiva e d’affari di riferimento per la nostra zona, l’albergo è ormai chiuso e abbandonato dalla vecchia proprietà da diversi anni. Sebbene tempo fa l’immobile sia stato acquistato da una nuova società - con l’intento dichiarato di trasformarlo in una struttura sociosanitaria (Rsa) -, ad oggi non si è visto alcun cantiere e la struttura versa in uno stato di completo abbandono. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza e il decoro del nostro territorio. L’edificio, del tutto incustodito e facilmente accessibile, è diventato rifugio improvvisato. All’interno e attorno al complesso si registrano con frequenza situazioni di grave degrado igienico-sanitario, accumulo di rifiuti e danneggiamenti. Ciò che avviene dentro quella struttura - del tutto fuori da ogni controllo - rappresenta un pericolo sia per i residenti della zona, sia per le persone che vi si rifugiano in condizioni di fragilità, con il rischio sempre presente di incidenti, incendi o episodi di microcriminalità. L’obiettivo di questa lettera non è stigmatizzare chi si trova in una condizione di difficoltà sociale, ma richiamare le giuste responsabilità: da un lato la nuova proprietà, che ha l’obbligo di garantire la messa in sicurezza e la chiusura degli accessi all’immobile nell’attesa dell’avvio dei lavori; dall’altro le amministrazioni comunali e le forze dell’ordine, a cui chiediamo un presidio più costante e un sollecito formale ai proprietari. Mi auguro che rendere pubblica questa situazione serva a rompere l’immobilismo prima che si verifichi qualche episodio irreparabile, restituendo decoro a un’area strategica del nostro comprensorio.

Lettera firmata