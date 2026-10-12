Giornale di Brescia
Abbonati
Lettere al direttore
Lettere al direttore

Esenta alzi la voce contro l’impatto del depuratore

Tanti Comuni si sono riuniti per esprimere la propria contrarietà al depuratore. Montichiari ha fatto altrettanto. E il nostro paesello? Ancora una volta, sembra mancare all’appello. Mi domando se abbia perso la parola dopo i tanti no pronunciati nella nostra piazza di Esenta nel 2021. Oggi, però, non servono soltanto le parole di allora: servirebbe una voce capace di farsi sentire, di rappresentare le preoccupazioni dei cittadini e di difendere il territorio. Sono profondamente dispiaciuto per questa assenza e per questo silenzio. Perché Esenta, Malocco e Cominello rischiano di essere irrimediabilmente trasformate, con un impatto che potrebbe cambiare per sempre il volto delle nostre colline e il paesaggio che conosciamo. Un giorno, da lassù, godremo di una nuova visione. Ma sarà davvero quella che avremmo voluto lasciare a chi verrà dopo di noi? Io, ormai prossimo ai settant’anni, forse subirò meno di altri le conseguenze di questi cambiamenti. Ma non è questo il punto. Il punto è ciò che resterà ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tante persone scelgono di vivere a Esenta per la sua scuola, per la vicinanza a Castiglione, per la bellezza di un luogo ancora ameno, per la gentilezza e il rispetto dei suoi abitanti. E anche per realtà preziose come il Grimm, nato dall’impegno di don Serafino Ronchi, che tanto ha seminato, anche se forse ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Un paese non è soltanto un insieme di case e strade. È la sua storia, il suo paesaggio, la sua comunità, i valori che riesce a custodire. Per questo mi dispiace vedere tanto silenzio proprio quando sarebbe necessario far sentire la propria voce. Difendere il territorio non significa essere contrari al cambiamento a ogni costo, ma pretendere che le trasformazioni siano valutate con responsabilità, ascoltando chi quel territorio lo vive ogni giorno. Perché quando un paesaggio viene stravolto, non sempre è possibile tornare indietro. E allora mi chiedo: chi parlerà per Esenta, Malocco e Cominello, se a farlo non saranno coloro che oggi hanno la responsabilità di rappresentarli?

Osvaldo Locantore

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...