Era così urgente salvare i pesci rossi alla festa?

Scrivo solamente due righe anche perché in un mondo al contrario ce ne sarebbero mille da scrivere. Ma vedere dei vigili urbani presentarsi di sera alla pesca di beneficenza della festa popolare di Fornaci dell’oratorio per far togliere il piccolo acquario dei pesci rossi, donato da un’azienda bresciana solo ed esclusivamente, con tanto di dichiarazione, per la gioia visiva dei tanti bambini presenti e non per altro, quando invece abbiamo una città in mano a criminali, spacciatori e ladri, ti fa veramente ribollire il sangue. Mi fermo qui.

Lettera firmata