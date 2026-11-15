Educazione alla comunità: serve in ogni scuola

Bill Gates non era uno studente modello nel senso tradizionale del termine: era un ragazzo di intelligenza straordinaria, ma dal percorso scolastico irrequieto e anticonvenzionale. Ho letto con interesse la lettera del prof. Pesenti. Condivido gli intenti, non molto i percorsi. Mi vanto di aver usato più volte l’Educazione alla comunità, come materia di base. Perché è urgentissima la rivoluzione dei programmi? Perché le agenzie educative di una volta si sono dissolte... financo le famiglie! (Nel 2024: circa 74mila separazioni e 77mila divorzi). Sintetizzo ancora una volta ciò che penso. Educazione alla comunità: alla prima ora e in ogni scuola. Poi leggere, scrivere e far di conto (più inglese, per forza!), da alfabeto e tabelline a Dante e calcolo integrale. Poi laboratori fino a sera, secondo le inclinazioni di ogni singolo ragazzo: arte, sport, computer... Bill Gates alle medie trovò insegnanti, che invece di reprimerlo, lo lasciarono libero di stare al computer quanto volesse. Sintesi. Il Ministero deve dare linee guida e stop. Poi saranno le Regioni a organizzare i propri territori: orari, trasporti, fondi... Ma finché lo Stato si pappa quasi tutto e poi elargisce, distribuisce, sovvenziona... Cina fugit! Finché lo Stato non coccola i suoi talenti diplomati e laureati con lode... Ciao mama!

Paolo Ruggeri