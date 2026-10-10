Disinfestazione: chi porterà via gli insetti morti?

Scrivo dal negozio Baby Bazar di via Apollonio 15 a Brescia situato nella galleria Italmark. Il giorno 2 ottobre sono venuti a fare una grande disinfestazione per scarafaggi nel parcheggio a pagamento fuori dal centro. All’arrivo, venerdì mattina, una distesa di «morti» potrebbe essere un bel tappeto nero e invece è uno schifo! Siamo ad una settimana di distanza dopo diverse segnalazioni fatte al Comune e all’Ats (che ovviamente se ne lavano le mani). Il 9 ottobre abbiamo ancora la nostra bella distesa. Aggiungo che ovviamente avendo fatto disinfestazione fuori, nella galleria alcuni «morti» iniziano ad arrivare!

Valentina Perlotti