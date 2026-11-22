Siamo un gruppo di cittadini residenti a Brescia, in via Zola, ai margini del Villaggio Prealpino e da anni dobbiamo convivere con una situazione di estremo disagio a causa dell’utilizzo improprio della viabilità che attraversa il nostro quartiere. Il Prealpino è una zona residenziale e via Zola è, anzi dovrebbe essere, una strada di servizio alle case e agli abitanti e non una via di transito «preferenziale» per la Valle del Garza, tant’è che all’imbocco da via Triumplina è posto un cartello di divieto al transito ai mezzi pesanti e sull’asfalto giganteggiava dipinto il limite di velocità a 30 Km orari (ora dopo l'ultima riasfaltatura di un anno fa non c’è più, non sappiamo se scientemente o per mera dimenticanza). Purtroppo il transito commerciale e industriale pesante e molto pesante, mediamente relativo ad almeno 50 passaggi giornalieri di Tir e analoghi, alla faccia del divieto, le sgasate a bypassare l’incrocio semaforizzato, molto spesso con il rosso, non sono un caso ma una costante, con seri problemi strutturali per la strada (tombini che ballano in serie suonando la samba, anche questi segnalati l’ultima volta due mesi fa, con risposte d’ufficio: provvederemo, stiamo vedendo cosa fare...) di pericolo per i pedoni, bimbi e anziani in primis (anche grazie a marciapiedi inesistenti in vari punti) e di disturbo per orecchie e polmoni. Abbiamo sollecitato più volte una soluzione del problema (soprattutto negli ultimi 4 anni), anche suggerendo soluzioni di vario tipo, quali controlli di vigilanza puntuali, cartellonistica più adeguata, controllo semaforico, ecc. senza sortire effetti di sorta, scrivendo e riscrivendo agli assessori del Comune di Brescia, «teoricamente» competenti (dai quali abbiamo ricevuto, quando si sono degnati di rispondere, solo rassicurazioni sui generis, senza poi nessun riscontro pratico). Abbiamo coinvolto anche il CdQ Prealpino, che si è prontamente attivato in varie occasioni e a vari livelli, per cercare una soluzione al disagio e l’ultima occasione, ci è stata offerta nel corso di una assemblea pubblica tenutasi nel a giugno, durante la quale abbiamo sottoposto la problematica alla Sindaca Castelletti (con la presenza di metà giunta e di un paio di centinaia di cittadini) che, dichiarando di non essere mai stata informata del problema prima di allora e di aver constatato di persona, durante il giro esplorativo del quartiere, effettuato poco prima, la correttezza delle nostre istanze, ci ha promesso un serio interessamento. Risultato? Ben due interventi della polizia urbana in orari in cui il transito dei camion non lo si vede nemmeno nei cartoons più scarsi (ore 18,30-19,00) e stop, più nulla. Come cittadini siamo basiti e seriamente preoccupati per l’incapacità della politica locale di dare risposte concrete ed efficaci alle nostre esigenze, ma anche, se non soprattutto, al mancato rispetto delle norme di civile convivenza e pertanto, nello sconforto più totale, abbiamo pensato di scrivere per capire se ci potete dare un aiuto in questa lotta di civiltà e di rispetto delle norme, dei diritti, della salute e della sicurezza.

Roberto Mondinelli e Vincenzo Crea

Per i cittadini