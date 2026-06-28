Disabilità, spero che l’estate non sia un’emergenza

Chiedo la vostra attenzione perché giunga agli organi competenti (Regione, Comuni) un appello perché sia dato un sostegno effettivo alle famiglie con disabilità durante l’estate. Il progetto «anche io» per le famiglie con ragazzi autistici quest’anno non è stato sostenuto dalla Regione. Perché le famiglie già provate ogni giorno, non possono vivere l’estate con più serenità? Perché non trovare con tempo un sostegno, un appoggio per garantire un’estate serena. Sono responsabile di un oratorio e di un centro estivo quindi ritengo di avere uno sguardo ridotto ma se il quadro complessivo fosse tale il mio appello diventa un grido. Mi capita di ascoltare la fatica delle famiglie. Come trovare durante l’estate progetti, iniziative a supporto di famiglie con ragazzi disabili? Mi pare sia sempre un terno al lotto, grandi costi. Spesso ci di limita a belle dichiarazioni, penso che è necessario fare di più. Serve creare rete e non trovarci ogni anno a giugno a cercare soluzioni con azioni rocambolesche.

Giovanni Battista Consolati