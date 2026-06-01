Diritto cancellato, così non è giusto. Vi spiego perché

Nel vostro articolo del 19 maggio che parlava dell’assegno di inclusione avete dato le cifre delle famiglie bresciane a cui è stato cancellato. Io appartengo a una di queste e volevo segnalare un criterio che è stato inserito dal Governo Meloni per poter accedere all’assegno, e che a mio parere è del tutto discriminatorio nei confronti di moltissime famiglie: i dieci anni precedenti senza alcun reato! Prima, è vero, con il reddito c’erano persone che lo percepivano pur essendo in galera, ma ora, chi ha commesso nei 10 anni precedenti, qualsiasi reato, anche lieve, gli viene negato. Pur se il reato è andato in prescrizione o estinto, essendo ancora presente nel casellario giudiziale, l’Inps non ti eroga l’assegno. Se si voleva eliminare «i furbetti», bastava inserire un criterio di diniego a chi aveva condanne in atto, non a tutti quelli che le avevano avute e oramai estinte. Così con questo stratagemma «legale» (non sono così sicuro che lo sia) hanno eliminato migliaia di famiglie con bisogni reali attuali, alla faccia del risparmio sociale.

Lettera firmata