Delinquenti presi e rilasciati, la misura è colma

Per l’ennesima volta leggo sul nostro giornale dell’arresto di un delinquente dopo un inseguimento molto pericoloso per tutti. Inutile dire che questo fuorilegge era appena uscito di galera e con innumerevoli precedenti penali di ogni tipo: risultato? Rilasciato con obbligo di firma? Dopo aver rischiato la pelle per fermarlo le nostre Forze dell’ordine sono costrette (dalle nostre leggi purtroppo) a rimetterlo in circolazione con nuove possibilità di reiterare le sue malefatte anziché essere dimenticato in una cella? Attenzione signori, la gente è ad un passo dall’idea, seppur sbagliata, che la giustizia privata sia l’unica soluzione rimasta.

Lettera firmata