Dei presunti grandi non resterà traccia, don Bosco invece...

Cara Daniela, quello della memoria è terreno friabile, che fa sconti a nessuno e sul quale scivolano molti. In tempi come questi poi, di algoritmi e intelligenza artificiale, essa è virtù assai poco praticata, essendo a portata di clic tutto e dunque richiedendo sforzo mentale nessuna ricerca. Sul caso specifico forse facciamo eccezione, riuscendo a ricordare tutti i presidenti della Repubblica e pure i re d’Italia, ma dev’essere una deformazione nostra. Ancor meglio però rammentiamo don Bosco, uno dei nostri santi preferiti, per il quale da ragazzini avevamo una predilezione, accentuata sfogliando tre libricini a fumetti che ne narravano le gesta e da un altro, della collana Eroi dell’editrice Elle Di Ci, comprato alle Paoline e consunto a furia di sfogliarlo. È grazie all’esempio suo e dei preti semplici di parrocchia che s’è piantato in noi un seme capace di dare frutto tuttora, al netto dei «peccati in pensieri, opere e omissioni», a cui per fortuna fa velo un dono spesso ignorato: l’indulgenza nei confronti prima di noi stessi e poi degli altri.