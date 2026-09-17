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Lettere al direttore
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Dei presunti grandi non resterà traccia, don Bosco invece...

Non passa quasi giorno che non vengano immancabilmente celebrati gli elogi funebri di personaggi del mondo della politica, dell’arte o dello sport, di questo o di quello. Tuttavia, il fatto di essere stati potenti o famosi li rende automaticamente dei veri maestri? Non molti tra loro potranno reggere a lungo nel tempo. Molti verranno presto dimenticati, mentre i ricordi e le memorie dei veri maestri saranno sempre di attualità, addirittura in futuro verranno ulteriormente rivalutati. Probabilmente in pochi saprebbero elencare quali furono i Re d’Italia che governarono dopo l’unificazione, oppure citare più di tre o quattro Presidenti della Repubblica italiana, ma quasi tutti gli italiani si ricordano e sanno chi sia San Giovanni Bosco, il quale fu più di un ottimo e vero maestro.

Daniela Farina

Cara Daniela, quello della memoria è terreno friabile, che fa sconti a nessuno e sul quale scivolano molti. In tempi come questi poi, di algoritmi e intelligenza artificiale, essa è virtù assai poco praticata, essendo a portata di clic tutto e dunque richiedendo sforzo mentale nessuna ricerca. Sul caso specifico forse facciamo eccezione, riuscendo a ricordare tutti i presidenti della Repubblica e pure i re d’Italia, ma dev’essere una deformazione nostra. Ancor meglio però rammentiamo don Bosco, uno dei nostri santi preferiti, per il quale da ragazzini avevamo una predilezione, accentuata sfogliando tre libricini a fumetti che ne narravano le gesta e da un altro, della collana Eroi dell’editrice Elle Di Ci, comprato alle Paoline e consunto a furia di sfogliarlo. È grazie all’esempio suo e dei preti semplici di parrocchia che s’è piantato in noi un seme capace di dare frutto tuttora, al netto dei «peccati in pensieri, opere e omissioni», a cui per fortuna fa velo un dono spesso ignorato: l’indulgenza nei confronti prima di noi stessi e poi degli altri.

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