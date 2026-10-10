Date da bere alle piantine della rotatoria

Non prendetemi per il custode poetico delle rotatorie se mi permetto di fare un appello per quella micro rotonda in fondo a via Cremona a Brescia. È stata piantumata per la terza volta (ormai ha più reboot di una serie tv) e ogni volta, tornando dal lavoro, ho assistito al triste finale delle sue piantine. Ora temo che la saga continui, visto che la loro sopravvivenza dipende esclusivamente dalla pioggia... che ultimamente ha la puntualità di un treno regionale. Quindi mi rivolgo alle anime generose dei palazzi vicini: qualcuno ha voglia di darle una spruzzata d’acqua ogni tanto? Non serve diventare botanici zen, basta un gesto di civiltà verde. Con tanto di cartello: «Io, (nome), ho adottato questo pezzetto del pianeta Terra». Così almeno sappiamo chi ringraziare quando la rotatoria smette di sembrare un deserto post apocalittico.

Eugenio Riva