Dalla gelosia alla violenza. Un passo breve

Caro Carlo, le parole non sono mai neutre. Badare a come si usano è un dovere, consapevoli che ciò che si diceva ieri può non essere in sintonia con quanto ritenuto giusto, o per lo meno accettabile, oggi. Per quanto invece riguarda i sentimenti - letteralmente, ciò che si sente - un conto è provarli, un altro trasformarli in gesti concreti, cioè scegliere deliberatamente di assecondare un istinto, pur sapendo che è sbagliato. Che qui sta la differenza, come sapevano bene gli stoici, che distinguevano le prime reazioni emotive («propatheiai») dalla ragione che concede l’assenso («synkatathesis») per trasformarle in azione. Sappiamo che non è facile, ma è la linea di confine tra giusto e sbagliato, scorciatoie non ce ne sono. Bravi dunque ad occuparvi di questo tema e a passare, voi sì, dalle parole ai fatti, organizzare una serata che merita di avere eco.

P.S. La gelosia è un’emozione che raramente proviamo, così come ci è estraneo il vizio dell’invidia, tuttavia la difficoltà di accettare ciò che si prova e di opporre la volontà all’istinto la proviamo pure noi, in altri ambiti. E anche tutto ciò significa restare umani.