Dalla gelosia alla violenza. Un passo breve
C’è una frase che quasi tutti abbiamo sentito, in famiglia o tra amici: «Se è geloso è perché ti ama». La diciamo con affetto, spesso a una figlia o a un’amica, senza pensarci. Credo sia una delle frasi più pericolose che si possano dire, eppure la diciamo ancora. La violenza contro le donne quasi mai comincia con un gesto clamoroso. Comincia molto prima, a tavola, quando chiamiamo premura il controllo e gelosia il possesso, e nessuno ci contraddice. I numeri che leggiamo ogni 25 novembre nascono anche da lì, da parole che si imparano da bambini e si tramandano. Con l’associazione Overmind, di cui sono presidente, abbiamo provato a raccontarlo a teatro. «L’Abito Rosso» segue Giulia a 12, 17 e 30 anni. Da bambina impara in cucina che «gli uomini sono fatti così», da ragazza scambia la gelosia per amore, da adulta quelle frasi sono diventate le pareti di casa sua. Non è uno spettacolo che vuole far piangere. Vuole che si riconoscano quelle frasi, che si smetta di ripeterle e che si dica agli altri di smettere. Andrà in scena sabato 28 novembre alle 21 al Teatro San Luigi di Castel Goffredo, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità. L’ingresso è a offerta libera, con prenotazione gratuita su associazioneovermind.it/abito-rosso.html. Però non vi scrivo per pubblicizzare una serata. Vi scrivo perché vorrei che quella frase, per chi la legge sul vostro giornale, da domani suonasse diversa. Chi vive una situazione di violenza, o conosce qualcuno che la vive, può chiamare il 1522, numero gratuito attivo 24 ore su 24.
Carlo D’Orsi
Desenzano del Garda
Caro Carlo, le parole non sono mai neutre. Badare a come si usano è un dovere, consapevoli che ciò che si diceva ieri può non essere in sintonia con quanto ritenuto giusto, o per lo meno accettabile, oggi. Per quanto invece riguarda i sentimenti - letteralmente, ciò che si sente - un conto è provarli, un altro trasformarli in gesti concreti, cioè scegliere deliberatamente di assecondare un istinto, pur sapendo che è sbagliato. Che qui sta la differenza, come sapevano bene gli stoici, che distinguevano le prime reazioni emotive («propatheiai») dalla ragione che concede l’assenso («synkatathesis») per trasformarle in azione. Sappiamo che non è facile, ma è la linea di confine tra giusto e sbagliato, scorciatoie non ce ne sono. Bravi dunque ad occuparvi di questo tema e a passare, voi sì, dalle parole ai fatti, organizzare una serata che merita di avere eco.
P.S. La gelosia è un’emozione che raramente proviamo, così come ci è estraneo il vizio dell’invidia, tuttavia la difficoltà di accettare ciò che si prova e di opporre la volontà all’istinto la proviamo pure noi, in altri ambiti. E anche tutto ciò significa restare umani.
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