Da Brescia a Gardone Riviera, grazie ai medici

Nel mese di agosto sono stata ricoverata al Pronto soccorso degli Spedali Civili per una polmonite batterica. Ringrazio le dottoresse Schiannini Chiara e Restieri Filomena per la loro tempestività, professionalità e umanità e il Reparto di Osservazione (Obi) per le cure prestate. Per mancanza di posti letto sono stata trasferita alla Casa di Cura Villa Gemma a Gardone Riviera. Lì sono stata accudita e curata con tanta professionalità e gentilezza dal reparto del secondo piano, dai dottori Olivetti e Guerra. Ringrazio tutto il personale e la cuoca Paola. Ho toccato con mano che esiste anche una buona sanità pubblica!

Luciana Manara