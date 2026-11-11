Curva senza visibilità, serve un intervento

Vi scrivo per denunciare pubblicamente una situazione di grave pericolo stradale che si trascina da mesi nell’indifferenza totale del Servizio Strade e del Settore Mobilità del Comune di Brescia. In via delle Razziche, proprio in corrispondenza di una curva semi-cieca (a destra del civico 13), la visibilità e l’incolumità di automobilisti, motociclisti e residenti che si immettono sulla carreggiata erano originariamente garantite da uno specchio parabolico. Durante la scorsa estate, a causa di una violenta grandinata, lo specchio è andato completamente distrutto. Da quel giorno, quel tratto di strada è diventato una vera e propria roulette russa. Chi esce dalle proprietà private o percorre la curva si trova costretto ad avanzare letteralmente alla cieca, sperando che non sopraggiunga nessuno dalla direzione opposta. La cosa più inaccettabile non è il danno in sé, causato dal maltempo, ma l’assoluta inerzia burocratica che ne è seguita. Da cittadino, ho provveduto a segnalare tempestivamente e ripetutamente il problema agli uffici comunali competenti. Ho inviato diverse e-mail e formali comunicazioni via Pec nel corso degli ultimi mesi, descrivendo lo stato dei luoghi e il rischio quotidiano per la pubblica incolumità. Il risultato? Il silenzio più assoluto. Nessuna risposta, nessun sopralluogo e, soprattutto, nessuno specchio nuovo. Trovo vergognoso che un’Amministrazione comunale lasci passare mesi per un intervento di manutenzione ordinaria così banale nei costi, ma così vitale per la sicurezza delle persone. Dobbiamo forse aspettare che si verifichi un incidente grave prima che qualcuno al Settore Mobilità si decida a muovere un dito? Spero che questa lettera, trovando spazio sulle vostre pagine, possa svegliare gli uffici competenti dal loro torpore e spingerli a ripristinare immediatamente la visibilità sulla curva, prima che sia troppo tardi.

Gian Carlo Scarsi

Brescia