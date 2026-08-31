Crisi della scuola: presto in campo i giovani docenti

Ho trovato molto bella la lettera (e la risposta) «Insegnanti, ruolo da valorizzare in tutte le stagioni» ma mi ha stupito la frase: «Ci sono un sacco di giovani energie che sono bloccate nella palude del precariato e, con la denatalità che investe il nostro Paese, nemmeno i pensionamenti sono garanzia di un ingresso in ruolo». Secondo uno studio della Cisl Brescia del giugno 2026 l’età media dei docenti supera i 50 anni e questo significa che metà degli insegnanti di Brescia e provincia andranno in pensione nei prossimi 18 anni, forse la mia visione del futuro ha un bias da ottimismo statistico ma le recenti statistiche Istat sul bilancio demografico della popolazione italiana lasciano ben sperare sul futuro della scuola italiana.

Michele Campanelli