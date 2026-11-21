Vorrei condividere con il giornale una mia personale lettera in ricordo di Corrado Augias. Chiunque fosse appassionato, o quantomeno vagamente interessato, ai programmi di cultura generale proposti dai nostri canali televisivi ha avuto modo di fare un piacevole incontro con Corrado Augias. Avendo solo trent’anni e non avendo avuto modo di leggere i suoi innumerevoli reportage, posso basarmi soltanto sull’ultimo decennio della sua attività, e devo ammettere che sarei stato davvero lieto di potergli dire «grazie». Il suo vocabolario, minuziosamente scelto, e l’eleganza con cui lo utilizzava mi hanno regalato un grande modello di capacità espressiva e comunicativa. Un modello che, nei limiti delle mie possibilità, tento, talvolta goffamente, di seguire. La sua importanza giornalistica parla da sé, e mai mi sognerei di doverla descrivere a un giornale e al suo direttore. Ma, per la mia generazione, sapere dell’esistenza di un monolite di cultura, umiltà intellettuale e grazia istituzionale è stato come assistere al passaggio di una stella cometa: impossibile da descrivere, straordinario poterlo vedere. Ritengo che dovremmo tutti prendere appunti di vita dalle sue parole e dai suoi scritti, anziché cercare la migliore capacità espressiva in ambigue intelligenze artificiali. Augias ci insegna che la parola può essere affascinante tanto quanto un paesaggio di montagna osservato dall’alto di un rifugio. Un rifugio che si può raggiungere soltanto con un passo costante, per quanto impegnativo. Grazie, Dottor Augias. Ci ha regalato un modello di eloquenza. Spero davvero che possa essere seguito da quante più persone possibile.

Giacomo Dellafiore

Responsabile Organizzativo Azione Brescia