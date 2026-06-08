Coperchio perduto. Non vorrei pure ricevere una multa

Caro Saulo, saremmo perfidi se dicessimo che ciascuno ha la ricerca che si merita, poiché in quel caso lei stesso - citando Proust e Tassoni - per legarsi mani e piedi avrebbe tessuto la corda. Lungi da noi dunque qualsiasi tentazione sarcastica, mentre amara è la constatazione di questi tempi strani, in cui più della perdita di un oggetto si teme la sanzione nel caso venga rinvenuto. Pubblichiamo perciò volentieri la sua lettera, affinché le faccia da manleva, anche se temiamo che per chi controlla possa non bastare, realizzando il paradosso del danno unito alla beffa.