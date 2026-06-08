Coperchio perduto. Non vorrei pure ricevere una multa
Ognuno di noi è alla ricerca di qualcosa. Per esempio Proust andava alla ricerca del «tempo perduto». Alessandro Tassoni invece cercava la «secchia rapita». Io sto cercando il «coperchio scomparso» in una brumosa sera di un martedì dal contenitore della carta esposto per la raccolta. Mi ha abbandonato all’improvviso, forse stanco del limitato orizzonte di cui godeva e quindi, desideroso di conoscere il mondo esterno, ha iniziato le sue peregrinazioni come il famoso Ulisse. Ho notato da tempo‚ nelle vie periferiche della città, la scomparsa di coperchi dai vari recipienti della raccolta differenziata. Forse incuria, superficialità, disinteresse? O iniziative personali di quei birbanti di coperchi? O zampino del famoso diavolo del proverbio? Non prevedevo che potesse succedere anche a me di essere abbandonato. Non so se rivolgermi ad un programma di ricerca degli «scomparsi». Del resto il pezzo porta scritto a pennarello nome ed indirizzo per cui, se qualcuno lo rintracciasse, lo rispedisca gentilmente al suo domicilio. Non vorrei essere accusato dalla pubblica amministrazione di abbandono di «incapace» plastica in un mucchio di carta, sebbene a mia insaputa ed essere fatto oggetto di sanzione, pur senza colpa.
Saulo Maffezzoni
Brescia
Caro Saulo, saremmo perfidi se dicessimo che ciascuno ha la ricerca che si merita, poiché in quel caso lei stesso - citando Proust e Tassoni - per legarsi mani e piedi avrebbe tessuto la corda. Lungi da noi dunque qualsiasi tentazione sarcastica, mentre amara è la constatazione di questi tempi strani, in cui più della perdita di un oggetto si teme la sanzione nel caso venga rinvenuto. Pubblichiamo perciò volentieri la sua lettera, affinché le faccia da manleva, anche se temiamo che per chi controlla possa non bastare, realizzando il paradosso del danno unito alla beffa.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia