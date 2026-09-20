Convergenze possibili in seno al campo largo

È positivo notare, anche dalle lettere inviate al Giornale le prese di posizione in favore di un partito o di un altro. Insieme ad altre osservazioni, ho apprezzato quanto detto dalla brava Rosi Bindi sul fatto che il Pd dovrebbe sciogliere le sue molte contraddizioni interne. Anche da questo prima di fare distinguo verso posizioni di possibili alleati, che giustamente esprimono la loro linea, bisognerebbe guardare e sistemare le cose in casa propria. L’attuale brava segretaria il partito non l’aveva voluta e ha continuato a considerarla quasi un corpo estraneo; solo le Primarie hanno stabilito che dovesse essere lei a capo della segreteria. Gli altri partiti dell’eventuale coalizione sono, per l’appunto, altri partiti, quindi non possono essere, come dire, a disposizione di chi ha dei voti in più o meno. In piena dignità hanno il diritto di esprimere la propria linea politica senza dover aspettare che le molte correnti del Pd decidano una loro linea chiara. C’è anche chi propone che il Pd vada alle elezioni da solo o con gruppi di centro, dimenticando che proprio perché si posizionano lì, anche loro una linea politica autonoma e non sono una ruota di scorta a disposizione. La strada dell’andiamo da soli, il Pd l’ha già imboccata nel 2022, con il risultato che oggi siamo seduti sulle macerie create per non aver voluto fare l’accordo con i 5S; sapendo benissimo che così facendo si consegnava il governo alla destra. Pier Luigi Bersani, Michele Emiliano e altri, lo hanno ricordato più volte: abbiamo perso le elezioni con un milione e mezzo di voti in più della destra. Il Pd ha già governato e bene con i 5S e sappiamo chi lo ha fatto cadere. In questa legislatura i partiti del campo progressista hanno presentato insieme oltre l’80% delle proposte e delle mozioni in Parlamento e insieme governano importanti città e regioni; quindi non vi è motivo di dubitare che troveranno le convergenze necessarie e possano lavorare bene anche al governo qual ora, come mi auguro, vincano le elezioni.

Mario Margotti

Milzano