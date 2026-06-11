Controlli stradali nella semioscurità. Per me un rischio

Mi è successo questo nella zona del Comune di Marcheno. Esco dal lavoro alle 22.00 del 5 giugno e mi avvio verso l’Alta Valle Trompia, verso casa. Ad un certo punto su una curva già poco illuminata vedo un qualcosa che si sposta verso il centro della strada con una luce rossa, non nascondo che al momento ho preso anche uno spavento. Rallento dopo aver capito che era un posto di blocco dei Vigili urbani di Marcheno. Mi fermo e subito mi si avvicina questo ufficiale, dico loro che quasi lo investo perché essendo in piena curva non sono riuscito subito a realizzare cosa stesse succedendo e l’ufficiale subito mi dice che se andavo più piano forse mi sarei reso conto. Rispondo sorridendo che andavo a codice, perché questo è successo e tra l’altro non avevano nessun dispositivo di segnalazione di velocità. Quindi mi fa soffiare alla ricerca di alcol, e ovviamente risultato negativo, ero appena uscito dal lavoro e mi lasciano andare via. Tengo a precisare che non avevano questi ufficiali comunali nessun dispositivo di segnalazione di un posto di blocco, luci o altre cose e tengo a dire che la loro incolumità e anche la mia dovrebbero essere più tutelate.

Lettera firmata