Cara Elisa, lei affronta un tema che ci sta particolarmente a cuore. Ancor più dopo che, qualche giorno fa, c’è capitato di discutere a tavola con i nostri figli e una mezza dozzina di loro coetanei proprio su amore e possesso, bene e controllo, libertà e gelosia. Lo spunto è arrivato sul caso di un giovane che si è lasciato - consensualmente, per opinione generale - con la sua ragazza e che tuttavia giudicherebbe intollerabile se quest’ultima un giorno frequentasse un amico comune. Qualsiasi amico comune. E ciò varrebbe anche al contrario: lui mai dovrebbe frequentare un’amica della sua ormai ex. «Dai papà, non si fa!» ci è stato detto, senza girarci attorno, quasi fosse la cosa al mondo più scontata. L’obiezione che abbiamo fatto loro è stata: ma se ci si è lasciati e si vuole davvero bene all’altro/a, si dovrebbe essere contenti che frequenti un amico/a, cioè una persona che si conosce e si stima. Apriti cielo! «Non se ne parla neanche» è stata la risposta pressoché unanime, di tutta la truppa. E lì abbiamo realizzato il sospetto di essere in contromano rispetto al pensiero non solo di otto o nove, bensì di una generazione intera. Ora, magari s’è trattato d’un caso, forse è soltanto la radicalità dei giovani che stride al confronto dell’esperienza di noi adulti, smussando i contorni e restituendo una diversa comprensione e tolleranza, tuttavia sul tema del possesso, del controllo, della gelosia, un esame di coscienza dovremmo farcelo tutti. Parlandone, innanzi tutto, senza dare per scontato nulla, proprio come ha fatto lei. Cominciando con l’essere consapevoli di come intendiamo le relazioni sentimentali e cosa a ragazzi e ragazze arriva, sia dall’esempio di noi genitori, sia da canali che non presidiamo e che è possibile creino una cultura dei rapporti differente dalla nostra.