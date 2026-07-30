Contro la droga, un’operazione davvero esemplare

Desidererei ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini della Guardia di Finanza di Brescia per la brillante operazione che ha portato al sequestro di tonnellate di cocaina al largo di Lisbona. Purtroppo le nostre città lombarde sono devastate dalla droga, con tutte le conseguenze di questa piaga (recentemente nella mia città c’è stata una sparatoria a colpi di kalashnikov tra spacciatori) e dunque ogni volta che vengono arrestati spacciatori e sequestrate sostanze sento il bisogno di congratularmi. Grazie e buon lavoro!

Carlo Vallenzasca

Seriate (Bg)