Contro il varano una muta di cani e venti cacciatori
Nel Comune di Montichiari il sindaco è in apprensione, perché nel suo territorio si è presentato un varano, un suo concittadino se l’è trovato di fronte e l’ha fotografato. Trattandosi di un animale della famiglia dei rettili, non si conoscono molto le sue abitudini e la sua pericolosità, tant’è che il sindaco ha emanato delle ordinanze, vietando ai cittadini di transitare in luoghi nei quali potrebbero incontrare l’animale, che a quanto pare è di una lunghezza notevole oltre un metro e cinquanta. Il sindaco si è premurato di avvertire le autorità competenti per una possibile cattura, ma a tutt’oggi non ha ancora visto l’animale né vivo né morto. Non conosco se a Montichiari esista una sede di cacciatori, ma nelle Valli bresciane, ci sono dei gruppi specializzati per la caccia ai cinghiali, i quali sotto la guida dei loro responsabili, organizzano battute di caccia per intere zone, scovando con i propri cani dove si annidano gli animali che per natura sono parecchio pericolosi. Se una ventina di personaggi armati con i propri cani, potrebbero zona per zona setacciare parecchi terreni, ed i cani addestrati in pochissimo tempo scoverebbero il rifugio dell’animale ed abbatterlo. Sollevando il sindaco da ogni responsabilità, non mi pare che ci voglia grande immaginazione, ma solo un po’ d’iniziativa.
Lettera firmata
Carissimo, di fronte a tali notizie, che pure noi abbiamo riportato con perizia, si fatica sempre a distinguere la linea di confine tra il sogno e il son desto. Un tempo l’argomento era tale che al più si sarebbe meritato sui giornali seri un così detto «fogliettone», l’articolo tra serio e faceto al piede della pagina, trovando grande enfasi sui rotocalchi popolari, finendo altresì su Famiglia Cristiana, in una delle pagine che da bimbi più amavamo: «I fatti del giorno». Ora invece che sui social è tutto un susseguirsi di mezze informazioni e bisbigli, tenere dritta la barra della serietà è un’impresa. Così, leggendo la sua lettera e la soluzione da far west che propone, non sappiamo se farci una risata oppure preoccuparci. Non per il varano, per noi.
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