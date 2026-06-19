Contenitori davvero malridotti. La replica di A2A

Con riferimento alla lettera «Contenitori rifiuti malridotti: ingiusto doverli pure pagare», riteniamo utile fornire alcune precisazioni su informazioni che potrebbero risultare fuorvianti e che meritano un chiarimento a beneficio di tutti i lettori. Le attività di raccolta sono organizzate con tempi pienamente compatibili con uno svolgimento accurato del lavoro. L’ipotesi che eventuali danneggiamenti siano causati dalla necessità degli operatori di «correre» non trova riscontro nelle modalità con cui il servizio è progettato ed erogato. Le procedure prevedono infatti il corretto prelievo, svuotamento e riposizionamento dei contenitori. Nell’ambito di un servizio che ogni anno gestisce milioni di svuotamenti, possono verificarsi episodi isolati di danneggiamento, che tuttavia non rappresentano la normalità delle attività svolte quotidianamente. Ringraziamo comunque il lettore per la segnalazione, che rappresenta un utile contributo per mantenere alta l’attenzione sulla qualità del servizio. Daremo inoltre indicazioni ai nostri addetti affinché venga mantenuta la massima cura nella movimentazione dei bidoncini; al tempo stesso anche gli utenti sono chiamati a custodire e utilizzare con attenzione i contenitori. È utile poi ricordare che questi mastelli sono esposti quotidianamente agli agenti atmosferici, all’usura del tempo, a possibili urti accidentali o atti vandalici e, talvolta, a modalità di esposizione non corrette. Si tratta di oggetti che, con il passare degli anni, possono quindi subire deterioramenti per cause diverse. Anche per questo la sostituzione dei bidoncini danneggiati o deteriorati è gratuita. Nessun costo è infatti a carico degli utenti, un elemento che riteniamo importante chiarire al lettore e a tutti i cittadini. Il cambio può essere effettuato presso lo sportello clienti di via Lamarmora o all’infopoint Aprica di via Codignole. A breve sarà disponibile anche il nuovo infopoint all’interno del Centro di raccolta di via Pertusati.

Ufficio stampa A2A