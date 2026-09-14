Concerto memorabile ma caldo infernale

Scrivo queste poche righe nella speranza che il vostro giornale riesca a dare voce alle persone che, come me, nella serata di sabato 5 settembre si sono ritrovate al «teatro» Clerici di Brescia per assistere al concerto dei Judas Priest. Un’occasione unica per i tanti fan della provincia, e non solo, per poter ammirare dal vivo una delle band che ha fatto la storia dell’heavy metal... e le cui aspettative sono state più che soddisfatte, poiché abbiamo potuto assistere a una prestazione veramente eccezionale! Purtroppo, però, la location si è rivelata completamente inadeguata. All’interno abbiamo dovuto infatti sopportare un caldo infernale e un’aria irrespirabile per tutta la serata: nessun ricircolo d’aria, né tantomeno un sistema di raffrescamento! Se ci ripenso, non so proprio come abbia potuto resistere; per fortuna ogni tanto, facendomi largo tra la folla, andavo a riprendere fiato all’uscita di emergenza che qualche anima gentile aveva deciso di lasciare aperta. Non sto esagerando: le testimonianze sui social si sprecano e nessuno, dico nessuno, ha avuto il coraggio di metterci la faccia per spiegare cosa sia accaduto. Cosa possiamo pensare? Penso umilmente che tutti noi meriteremmo almeno una spiegazione e le scuse da parte degli organizzatori e della direzione del teatro, ma probabilmente non c’è molto da dire. Due cose sono certe, per quanto mi riguarda: la prestazione dei Judas Priest, eccezionale, ed il fatto che non metterò più piede in questa struttura, nemmeno gratis.

Marco Rizzo