Commentatore «sinistroide» (un falso storico)

Sul giornale Marco Frittella ama scrivere le cose come lui vorrebbe che fossero. Tempo fa, nell’articolo sulla domanda di grazia promossa dal ministro della Giustizia, non fa nulla per fare un poco di chiarezza sui fatti. Vero è che solo il Presidente della Repubblica la può firmare, ma è altrettanto vero che può essere presentata da altri, oltre che dall’interessato, e che il Ministero della Giustizia solo la invia al Presidente della Repubblica con parere motivato (art. 681cpp comma 1 art. 174cp). Quindi sarebbe bene che il signor giornalista scrivesse le cose come serietà vorrebbe e non si allinei alla volontà di polemica politica che segue coloro che forse appartengono alla sua stessa idea marcatamente sinistroide.

Giuseppe Preti

Offlaga