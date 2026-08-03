Commentatore «sinistroide» (un falso storico)
Sul giornale Marco Frittella ama scrivere le cose come lui vorrebbe che fossero. Tempo fa, nell’articolo sulla domanda di grazia promossa dal ministro della Giustizia, non fa nulla per fare un poco di chiarezza sui fatti. Vero è che solo il Presidente della Repubblica la può firmare, ma è altrettanto vero che può essere presentata da altri, oltre che dall’interessato, e che il Ministero della Giustizia solo la invia al Presidente della Repubblica con parere motivato (art. 681cpp comma 1 art. 174cp). Quindi sarebbe bene che il signor giornalista scrivesse le cose come serietà vorrebbe e non si allinei alla volontà di polemica politica che segue coloro che forse appartengono alla sua stessa idea marcatamente sinistroide.
Giuseppe Preti
Offlaga
Caro Giuseppe, Marco Frittella è un «signor giornalista» in tutti i sensi e ci fa sorridere, ma pure riflettere, come lei lo definisca «sinistroide», mentre molti altri lo ritengono eccessivamente filo governativo (qualunque sia il governo). Questo significa che abbiamo perso la capacità di giudicare obiettivamente, vedendo nemici ovunque non si suonino le trombe che ci piacciono. Per quanto ci riguarda, se vuole saperlo, consideriamo Frittella un affidabilissimo notista politico centrista, capace di descrivere ciò che avviene nella politica italiana (romana) mai eccedendo nei toni. Con i tempi che corrono un lusso.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia