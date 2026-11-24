La notizia della commemorazione di Pino Rauti mi è giunta inaspettata? No! La conoscevo da tempo. Da quando ero studente, da quando le manifestazioni in città e i dibattiti culturali facevano capire ai giovani come era stato sconfitto il fascismo con il fondamentale intervento dei partigiani nella resistenza fino alla elaborazione della Carta Costituzionale. Un fascismo sempre organizzato in forma piramidale con capi di riferimento. Ma poi da oltre 52 anni di udienze in tribunale per la Strage di piazza della Loggia continua a essere consolidata la consapevolezza che il fascismo persevera con gruppi di criminali e i loro capi venerati. Sempre in tutto questo tempo non c’è mai stata una situazione in cui i fascisti non avessero bisogno di figure di riferimento. L’adorato Rauti creò Ordine Nuovo che ha fornito criminali capi e criminale manovalanza per organizzare le Stragi di Milano, Brescia, Bologna dove adorate figure di riferimento sono state indispensabili e sempre presenti. Per questa continua organizzazione non riesco a meravigliarmi della commemorazione di Pino Rauti anche se accresce il dolore che incessantemente viviamo.

Arnaldo Trebeschi