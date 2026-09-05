Come faccio a risparmiare sulla spesa

La situazione che stiamo vivendo è difficile. Coloro che propongono soluzioni semplici sono sprovveduti. Girando i vari punti vendita ho notato che in parte si potrebbe approfittare per risparmiare sulla spesa del TMC (Termine minimo conservazione). Dietro il TMC sta l’indicazione sull’etichetta: «Da consumarsi preferibilmente entro il». Dopo tale data il prodotto non perde le sue caratteristiche alimentari, ma con l’approssimarsi di tale data i titolari del punto vendita, giustamente, scontano il prodotto. A questo punto il consumatore saggio e avvenuto può acquistare il prodotto scontato del 20% o 50%. Si trasforma in tal modo da un’informazione in una opportunità economica.

Francesco Zanatta