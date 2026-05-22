Città di scacchiere. Ve ne racconto almeno un paio

Scrivo per segnalare la storica presenza di un reperto brixiano, sito da secoli nel Foro romano dell’antica Brixia. In città di scacchiere ce ne sono due, forse tre... Una, famosa e ottimamente conservata, è in via Paganora, protetta dal volto della porta romana e visibile nella sua integrità. Si tratta, tra le altre cose, di una scacchiera non molto diffusa nell’antico Impero, in quanto presenta, nei riquadri che la compongono, delle «X» il cui significato non è ancora stato del tutto compreso. La seconda «ristagna» - è proprio il caso di dirlo - ai piedi delle uniche colonne intatte dell’antico Foro. Ebbene, questa scacchiera (di 8x8 caselle) è abbandonata a sé stessa. Oltre a non essere segnalata da alcun cartello, essendo esposta agli eventi atmosferici e alla polvere per la posizione che occupa, è diventata ultimamente del tutto invisibile. Solo la conoscenza della sua presenza e un occhio abituato a osservare permettono di riconoscerne ancora qualche tratto scolpito nella pietra. Eppure, tale manufatto è la testimonianza di quello che, anche per i brixiani, era il momento pomeridiano dell’otium, inteso come il tempo da dedicarsi alle relazioni, alla cultura e ai giochi. Per questo propongo un’accurata pulizia e un’adeguata protezione che riporti la storica scacchiera alla vita. E, già che ci siamo, anche un cartello a uso dei turisti che spieghi in dettaglio questa importante e antica testimonianza della nostra città.

Antonio Mazzuca

Brescia