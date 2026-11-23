Mi ritrovo per l’ennesima volta a scriverle lettere, sempre inerenti alle grandi difficoltà che incontrano i ciclisti che transitano abitualmente a Brescia. Quando le giornate si accorciano e arriva l’inverno noi ciclisti diventiamo dei fantasmi anche con i fanali; la maggior parte degli automobilisti non ti vedono, spesso volutamente, e si rifiutano di dare la precedenza dovuta. Ora il problema, non è solo delle auto che continuano ad avere atteggiamenti irrispettosi, offensivi e a volte veramente aggressivi a parole, quando va bene, ma anche delle bici e monopattini elettrici che vanno a delle velocità folli oltre i 20 km/h sulle piste ciclabili senza fanali, spesso senza targa. Questo vuol dire che sanno benissimo che a Brescia non vengono effettuati controlli e si sentono autorizzati a comportarsi come vogliono, alla stessa stregua degli autisti che continuano a messaggiare sul cellulare mentre guidano. Continuo ad essere allibita di come nella nostra città ci siano queste gravi mancanze e sono senza parole che nonostante abbia fatto presente, negli anni passati, agli uffici competenti, si continui a mantenere via Camozzi, via Fiume, via S. Eustacchio e via S. Bartolomeo senza pista ciclabile. In quelle vie si rischia veramente la vita per mancanza di spazio vitale essendo strade a doppio senso con grande passaggio di autobus e pullman di linea. È così difficile mettere una segnaletica sul marciapiede per evitare di essere aggrediti verbalmente dai pedoni? E ultima cosa, com’è possibile che nelle strade dove c’è il passaggio per le bici si pensi che il giallo del semaforo debba durare meno di 4 secondi mettendo a rischio l’attraversamento di un incrocio?

Silvia Parolini

Brescia