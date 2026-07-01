Ciclabile chiusa, la Valle Trompia attende risposte

Desidero segnalare una situazione che sta causando crescente malcontento tra i cittadini: la prolungata chiusura del Percorso ciclabile della Valle Trompia nel tratto Villa Carcina-Marcheno. Si tratta di un itinerario molto frequentato da ciclisti, famiglie e appassionati di passeggiate, ma da lungo tempo risulta interdetto a causa dei lavori per la cosiddetta autostrada della Valtrompia. Attualmente il percorso è chiuso sia a nord sia a sud di Villa Carcina, nonostante fossero state comunicate precise date di riapertura: il 15 agosto 2025 per il tratto sud e il 1° novembre 2025 per quello nord. Entrambe le scadenze sono state ampiamente superate senza che le riaperture siano avvenute e, soprattutto, senza che ai cittadini siano state fornite spiegazioni chiare, aggiornamenti puntuali o nuove tempistiche credibili. Questo modo di operare alimenta un comprensibile senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Risulta difficile comprendere il ruolo della Provincia di Brescia, ente responsabile della gestione della strada che, penso, dovrebbe vigilare sul rispetto degli impegni assunti e tutelare l’interesse pubblico. A oggi, però, non sembra aver esercitato un controllo sufficientemente incisivo sull’andamento dei lavori né aver preteso il rispetto dei tempi annunciati. Attraverso il giornale rivolgo quindi un appello alla Provincia di Brescia affinché svolga con maggiore determinazione il proprio compito di controllo, renda pubbliche le reali motivazioni dei ritardi e indichi una data certa per la riapertura del percorso ciclabile, bene di grande valore ambientale, turistico e sociale per tutta la Valle Trompia. Mi auguro che la soluzione non consista semplicemente nella sostituzione dei cartelli con nuove date di riapertura destinate, ancora una volta, a essere disattese. I cittadini hanno diritto a informazioni trasparenti e al rispetto degli impegni assunti. È quindi auspicabile che la Provincia pretenda dall’impresa incaricata della realizzazione dell’autostrada della Valtrompia il rigoroso rispetto dei tempi previsti, nell’interesse della collettività.

Marco Moretti