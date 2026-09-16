Che nostalgia per la Brescia del tempo che fu

Mi capita a volte di transitare per queste vie e non riconoscerle più come erano una volta, piene di vita di rapporti umani, e di sano commercio. Il sabato poi una marea di persone, anche dalla provincia si riversavano lì e spesso non si riusciva a vedere da un lato l’altra parte delle vie. Ora a parte gli innumerevoli negozi vuoti, e sono davvero tanti, troviamo altre proposte commerciali, una pulizia che lascia a desiderare e un sapore della Brescia di una volta che purtroppo non alberga più qui. Sono consapevole che il tempo cambia le prospettive, i valori, tutto è in continua evoluzione, e mi rendo anche conto di non riuscire a cavalcare questi cambiamenti, ma i miei ricordi e le emozioni di un tempo, nessuno li potrà mai sostituire.

Gianluigi Lussana