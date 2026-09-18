Che nostalgia di «Ciro» Boni l’asfaltatore

Sono nato nel 1941 in via San Faustino (da anni abito a Gussago), ho conosciuto il sindaco «Ciro» Bruno Boni, detto anche «l’asfaltatore», apprezzatissimo dai bresciani. Oggi Brescia ha una sindachessa, tutta green e sinistra che, tra le altre belle cose, non ama le auto, il privato, la libertà del cittadino, ma vuole il tram, l’ascensore in Castello (a che pro?). Come si fa a non rimpiangere Ciro Boni? Non credo sia «laudator temporis acti», penso però che «mala tempora currunt». Auguri ai Bresciani.

Gualtiero Sartori

Gussago