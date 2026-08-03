Che giustizia è se si lasciano derubare i fragili?

Voglio esprimere tutta la mia indignazione e penso di non essere da solo, per il furto ai danni della signora di 87 anni ieri in città a Brescia, ma io dico come si può dopo che i poliziotti hanno riconosciuto e pedinato il delinquente recidivo! Averlo fermato in corso di reato dopo tutto questo lavoro, il ladro italiano invece che finire a Canton Mombello per qualche anno gli è stato fatto il foglio di via con l’obbligo per tre anni di non mettere più piede a Brescia! Ma questa è giustizia? I ladri devono andare in carcere! I poveri poliziotti fanno il loro lavoro sotto il sole per poi dare solamente una ammonizione al ladro che invece di andare a guadagnarsi il pane onestamente viene al nord per derubare le persone fragili! È una vergogna.

Luca Manenti