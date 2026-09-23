Che dolore i fiori rubati dalla tomba di mia mamma

Mi sono recata il 17 settembre a porre davanti alla tomba di mia mamma un mazzo di fiori per la ricorrenza del 6° anniversario al cimitero di Fornaci Brescia. La sera successiva ci siamo accorti che i fiori erano stati rubati strappando anche il vasetto portafiori attaccato alla lapide. Sono indignata per questi gesti davanti ai propri cari per rubarli e chissà, metterli davanti ad altre tombe nello stesso cimitero. Credo sia proprio una figura meschina. La mia indignazione è proprio per il gesto inopportuno davanti ad un defunto e non per il valore dei fiori. Non è la prima volta che succede, sono stufa che ogni volta che si portino dei fiori qualche maleducato, per non definirlo in altro modo, si appropri di un piccolo gesto fatto con cuore ed amore per ricordare qualcuno. Sarebbe bello anche se utopistico che il malcapitato che legge questo mio sfogo vada a riposizionare quello che ha preso e riporlo al proprio posto e perché no, portando dei fiori al proprio amato comprati e non rubati all’interno di un cimitero.

Una cittadina delusa