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Lettere al direttore
Lettere al direttore

Che bello sentire rispondere al mio saluto

Avevo deciso di non scrivere per un po’ per non sembrare troppo presente, ma dopo aver letto la lettera del signor Paolo ho pensato di svelare un mio vizio: mi piace salutare, e gradirei tanto un semplice «buongiorno» al termine di visite, esami, e così via. Perciò desidero ringraziare, in particolare, l’assistente del dottor Gervasio che mi ha addirittura fatto gli auguri di «Buon Natale» e l’aiutante della dottoressa Perotti (scusate ma non so le loro qualifiche). Naturalmente ho incontrato anche tanti medici e infermieri veramente gentili con i poveri pazienti.

Severina Cappelletti

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