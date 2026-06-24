C’è una Brescia che non applaude alla Mille Miglia

Anche quest’anno la Mille Miglia è stata raccontata come il grande evento capace di unire la città, portare entusiasmo, prestigio e ricadute positive per tutti. Mi permetto di segnalare che esiste una parte della cittadinanza che non la vive affatto così. Per molti bresciani la Mille Miglia significa soprattutto strade chiuse, traffico, deviazioni, difficoltà negli spostamenti e una città che per alcuni giorni sembra dover sospendere la propria vita ordinaria per mettere in scena una rappresentazione sempre uguale a se stessa. Ciò che colpisce non è tanto l’evento in sé, che ha una storia importante e merita rispetto, quanto l’impossibilità di esprimere una critica senza essere considerati nemici della città o incapaci di comprenderne il valore. Leggendo giornali e comunicati si ha l’impressione che Brescia intera viva giorni di entusiasmo collettivo. Guardandosi intorno, invece, si incontrano anche persone infastidite, annoiate e stanche di una celebrazione che appare sempre più rivolta a sponsor, ospiti, aree hospitality e relazioni pubbliche che ai cittadini comuni. Le immagini degli spazi esclusivi allestiti lungo il percorso, con pochi privilegiati comodamente seduti mentre il resto della popolazione osserva dietro le transenne, raccontano forse meglio di qualsiasi slogan il cambiamento avvenuto negli ultimi decenni. Forse sarebbe utile affiancare alla cronaca entusiastica anche qualche domanda: quanti cittadini considerano ancora la Mille Miglia una festa? Quali benefici concreti produce per la città? Quanto vale il disagio imposto a decine di migliaia di persone? Davvero, il valore dalla città si è ormai trasferito altrove? Non pretendo risposte univoche. Chiedo soltanto che venga riconosciuto che esiste anche un’altra Brescia: quella che non applaude, che non si emoziona e che ogni anno si domanda se il racconto della Mille Miglia corrisponda ancora alla realtà.

Lettera firmata