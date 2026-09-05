C’è degrado e disagio in centro storico

A proposito di sicurezza nel centro storico: la mattina di mercoledì 2 settembre 2026 parcheggiavo la mia Vespa sul marciapiede sito all’angolo tra via Vittorio Emanuele II e via Einaudi, in corrispondenza dell’angolo nord / ovest della Camera di Commercio e mi recavo al lavoro. Alle ore 12.40 mi avvedevo che il mezzo era stato rubato e, fatto il giro dell’isolato, lo reperivo parzialmente «cannibalizzato» all’altezza del civico 16 della via Benedetto Croce, ove come noto stazionano ormai permanentemente molti senzatetto e tossicodipendenti. Che certe cose accadano in pieno giorno ed in una zona ad alto traffico pedonale e carraio è davvero incredibile, ma ancora di più lo è lo stato di degrado ed abbandono nel quale ormai da anni si trova tutta la zona. Le mie collaboratrici, quando escono la sera dal luogo di lavoro, hanno paura e se c’è buio a volte vengono accompagnate sino alle auto. Non si contano i finestrini rotti delle auto in sosta. I portici della Camera di Commercio e l’intera via Croce sono oramai una latrina a cielo aperto ed a poco valgono gli interventi pressoché quotidiani di lavaggio e spazzatura. Cosa intende fare il Comune, e cosa le Forze dell’Ordine?

Lettera firmata