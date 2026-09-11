C’è corteo e corteo e che Maria protegga la città

Lunedì 7 settembre nella vigilia della Natività di Maria si è svolta la processione presieduta da S.E. il vescovo Tremolada che partendo dalla Cattedrale si è snodata lungo le vie cittadine fino al bellissimo Santuario delle Grazie, una genuina manifestazione di fede rallegrata dai caratteristici flambeaux e accompagnata da canti e dalla recita del Rosario in varie lingue, a testimoniare, come ha sottolineato il vescovo, l’universalità della Chiesa, il quale a conclusione della cerimonia ha invocato la benedizione divina su tutte le genti. In precedenza sabato 5 settembre le strade di Brescia sono state attraversate da tutt’altro corteo, molto decorato ma privo di decoro, molto partecipato ma molto settario, presieduto e benedetto dalla sindaca che ha invocato i diritti solamente di e per quella categoria di sessuati, una casta privilegiata non casta, la cui cifra distintiva è la volgarizzazione e ostentazione della propria sessualità. Sono grata all’assessore Muchetti che al corteo di sabato abbia preferito la partecipazione alla processione riparatrice del lunedì, gli sono grata che indossando la fascia tricolore dell’Amministrazione comunale l’abbia purificata tramite la recita del Santo Rosario. Che Maria Santissima e i Santi Patroni proteggano la nostra città.

Mara Colonello