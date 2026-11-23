Casa mia occupata, vivo un incubo. Chiedo solo tutele
Sono una giovane adulta di 32 anni, tornata a Brescia dopo qualche anno di studio fuori sede. Appartengo a quella generazione che chiamano Millennials che, tra precarietà e incertezze, cerca faticosamente di costruirsi un futuro. Io e il mio compagno lavoriamo duro da qualche anno e potremmo permetterci di compiere qualche passo, ma la nostra vita è letteralmente bloccata in un dispendiosissimo incubo. Da 15 mesi la mia casa d’infanzia risulta occupata abusivamente per fine locazione. L’avevamo data in affitto a canone concordato a una famiglia di quattro persone, adesso diventate sette. Inizialmente abbastanza puntuali nei pagamenti, questi «signori» da quasi due anni - a seguito della richiesta di un ricongiungimento familiare e della nascita di due bambini - hanno smesso di pagare sia l’affitto sia le spese condominiali e le utenze. Tutte queste spese continuano a gravare interamente e pesantemente su di me, che sono orfana di padre da 18 anni e ho una madre che supera di gran lunga l’età del più vecchio di quei cinque adulti che sto mantenendo. Alla scadenza del contratto si sono rifiutati di andarsene, continuando a non pagare un euro, abusando di un sistema che in qualche modo sembra loro complice e che, ho il sospetto, conoscevano molto meglio di me e che hanno usato contro di me, in modo che definirei criminale. Il risultato? A 32 anni, malata (quest’anno sono stata operata 3 volte, attendo la quarta), con una madre di 73 anni, sono costretta a vivere ancora nella mia cameretta da bambina, destinando i miei risparmi al sostentamento forzato di sette persone. Stiamo procedendo con l’avvocato da oltre un anno, siamo al terzo sfratto e ancora il Comune non ha assicurato loro una sistemazione che non sia casa mia, gli assistenti sociali, avvertiti un anno fa, stanno favorendo dei ritardi sempre più considerevoli e questa famiglia di 5 adulti non sembra avere il minimo interesse a cercare una soluzione in quanto la soluzione c’è già, ed è piuttosto vantaggiosa: non fare assolutamente nulla, sfruttando tutte le tutele che loro hanno e che a me sono invece negate. Attualmente mi devono oltre 12 mila euro ma il costo maggiore non è neanche quello economico, ma il mio tempo che scorre inesorabile. Quando questa storia è iniziata avevo 30 anni: mi ero trasferita a Brescia dopo aver ricevuto una diagnosi per avvicinarmi a mia madre, avevo appena iniziato un nuovo lavoro, volevo andare a vivere con il mio compagno da oltre cinque anni... non mi aspettavo che la mia stessa città mi avrebbe impoverita, umiliata e non mi avrebbe minimamente tutelata. Una riflessione a freddo è necessaria, perché a caldo mi viene solo da piangere: ci chiediamo spesso perché i giovani adulti in Italia non facciano più figli, siano cronicamente stressati e depressi e siano in qualche modo rallentati nelle varie tappe della vita. Alcune parti politiche sembrano avere molto a cuore il tema, ma non fanno assolutamente nulla di concreto. Come si può pensare di creare una famiglia, quando la tutela della proprietà e della legalità è completamente assente? Come si può immaginare un futuro, quando si arranca ad arrivare a fine mese per mantenere i crimini di altra gente? Come si può immaginare una famiglia, se si è costretti a mantenerne un’altra nella speranza che il Comune e l’Assistenza Sociale si attivino per far rispettare le leggi che dovevano tutelarmi? Le scrivo nella speranza di dare voce a una situazione umiliante, frustrante e che condivido con molti altri locatori, con l’amaro in bocca e la sensazione terrificante di comprende sempre più chi scade nel «farsi giustizia da solo» nel 2026, mentre tutto tace e - come diceva un certo Totò - «...e io paaago!», e non solo economicamente.
Eleonora
Cara Eleonora, la sua lettera merita la prima pagina, perché in essa sono condensate le contraddizioni non soltanto di destra e sinistra, ma pure tra ideali e realtà. Ai politici, di tutti i colori, contestiamo di aver creato il «sistema» che denuncia. Quelli di destra spesso lo denunciano, ma al di là delle chiacchiere, di concreto hanno fatto nulla, quasi preferissero che tutto resti com’è, così da fomentare gli animi di chi guarda le trasmissioni di Mario Giordano su Rete 4 e giustamente si indigna, vedendo come fumo negli occhi una parte di sinistra. Quelli di sinistra invece di colpe ne hanno due: la prima è di correità storica con la destra, per l’esistenza del «sistema»; la seconda ha l’aggravante di ammantarsi di buone intenzioni, non comprendendo che così facendo si affossano i deboli e si proteggono i prepotenti. Lo sosteniamo senza timore di smentita. Com’è possibile pensare che il sacrosanto «diritto alla casa» passi dall’usurpazione arbitraria della proprietà altrui? Com’è possibile non accorgersi che così stante le cose il mercato delle abitazioni si contrae e si blocca, perché non si tutela chi ha disponibilità di offerta? Domande che si sommano alle sue, per le quali come cittadina ha il diritto di ricevere risposta e la pubblica amministrazione il dovere di dargliela. Nei fatti. Restituendole quanto è suo, e non a chiacchiere, che di quelle ne sono state già spese inutilmente a sufficienza.
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