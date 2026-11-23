Sono una giovane adulta di 32 anni, tornata a Brescia dopo qualche anno di studio fuori sede. Appartengo a quella generazione che chiamano Millennials che, tra precarietà e incertezze, cerca faticosamente di costruirsi un futuro. Io e il mio compagno lavoriamo duro da qualche anno e potremmo permetterci di compiere qualche passo, ma la nostra vita è letteralmente bloccata in un dispendiosissimo incubo. Da 15 mesi la mia casa d’infanzia risulta occupata abusivamente per fine locazione. L’avevamo data in affitto a canone concordato a una famiglia di quattro persone, adesso diventate sette. Inizialmente abbastanza puntuali nei pagamenti, questi «signori» da quasi due anni - a seguito della richiesta di un ricongiungimento familiare e della nascita di due bambini - hanno smesso di pagare sia l’affitto sia le spese condominiali e le utenze. Tutte queste spese continuano a gravare interamente e pesantemente su di me, che sono orfana di padre da 18 anni e ho una madre che supera di gran lunga l’età del più vecchio di quei cinque adulti che sto mantenendo. Alla scadenza del contratto si sono rifiutati di andarsene, continuando a non pagare un euro, abusando di un sistema che in qualche modo sembra loro complice e che, ho il sospetto, conoscevano molto meglio di me e che hanno usato contro di me, in modo che definirei criminale. Il risultato? A 32 anni, malata (quest’anno sono stata operata 3 volte, attendo la quarta), con una madre di 73 anni, sono costretta a vivere ancora nella mia cameretta da bambina, destinando i miei risparmi al sostentamento forzato di sette persone. Stiamo procedendo con l’avvocato da oltre un anno, siamo al terzo sfratto e ancora il Comune non ha assicurato loro una sistemazione che non sia casa mia, gli assistenti sociali, avvertiti un anno fa, stanno favorendo dei ritardi sempre più considerevoli e questa famiglia di 5 adulti non sembra avere il minimo interesse a cercare una soluzione in quanto la soluzione c’è già, ed è piuttosto vantaggiosa: non fare assolutamente nulla, sfruttando tutte le tutele che loro hanno e che a me sono invece negate. Attualmente mi devono oltre 12 mila euro ma il costo maggiore non è neanche quello economico, ma il mio tempo che scorre inesorabile. Quando questa storia è iniziata avevo 30 anni: mi ero trasferita a Brescia dopo aver ricevuto una diagnosi per avvicinarmi a mia madre, avevo appena iniziato un nuovo lavoro, volevo andare a vivere con il mio compagno da oltre cinque anni... non mi aspettavo che la mia stessa città mi avrebbe impoverita, umiliata e non mi avrebbe minimamente tutelata. Una riflessione a freddo è necessaria, perché a caldo mi viene solo da piangere: ci chiediamo spesso perché i giovani adulti in Italia non facciano più figli, siano cronicamente stressati e depressi e siano in qualche modo rallentati nelle varie tappe della vita. Alcune parti politiche sembrano avere molto a cuore il tema, ma non fanno assolutamente nulla di concreto. Come si può pensare di creare una famiglia, quando la tutela della proprietà e della legalità è completamente assente? Come si può immaginare un futuro, quando si arranca ad arrivare a fine mese per mantenere i crimini di altra gente? Come si può immaginare una famiglia, se si è costretti a mantenerne un’altra nella speranza che il Comune e l’Assistenza Sociale si attivino per far rispettare le leggi che dovevano tutelarmi? Le scrivo nella speranza di dare voce a una situazione umiliante, frustrante e che condivido con molti altri locatori, con l’amaro in bocca e la sensazione terrificante di comprende sempre più chi scade nel «farsi giustizia da solo» nel 2026, mentre tutto tace e - come diceva un certo Totò - «...e io paaago!», e non solo economicamente.

Eleonora