Cartelle cliniche, la risposta degli Spedali Civili

Abbiamo letto la lettera pubblicata sul vostro quotidiano a firma della sig.ra Mariagrazia Fasoli. Desideriamo rassicurare la vostra lettrice e tutti i cittadini: la Asst Spedali Civili di Brescia opera nel pieno rispetto delle norme. Ci siamo tempestivamente adeguati alla normativa vigente garantendo, su richiesta dell’utente, il rilascio gratuito della prima copia della cartella clinica. In seguito alla definizione dei necessari aspetti interpretativi e procedurali, l’Azienda ha provveduto alla formazione del personale presente agli sportelli aziendali abilitati alla ricezione delle richieste e al rilascio della documentazione sanitaria nei vari Presidi dell’Azienda. Abbiamo completato in questi giorni l’aggiornamento della modulistica e delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, al fine di fornire alla cittadinanza indicazioni chiare e uniformi sulle modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali e di richiesta della documentazione sanitaria.

Asst Spedali Civili di Brescia

Direzione Generale