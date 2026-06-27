Cartelle cliniche. La nostra azienda le fornisce gratis
In merito alla lettera pubblicata il 25 giugno dal titolo: «Cartelle cliniche quando un diritto viene disatteso» a firma della signora Mariagrazia Fasoli, Asst Garda vuole rassicurare tutti i cittadini, la nostra azienda Ospedaliera nei suoi presidi di Gavardo, Desenzano e Manerbio applica le indicazioni in merito alle richieste dei pazienti di prima copia della propria cartella Clinica, rilasciandole gratuitamente.
Ufficio Stampa Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Desenzano del Garda
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