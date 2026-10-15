Caro papa Leone, scomunichi Trump e Vance

Caro papa Leone, credo che sarebbe buona cosa se lei volesse dare una rispolverata alla scomunica: pubblica e, già che ci siamo, in diretta streaming. Non avrà la forza mediatica schifosamente attrattiva di una fucilazione ma, mi voglia credere: c’è un mondo, anche al di là dell’oceano, fortemente sensibile a una sentenza così grave e significativa, come quella che potrebbe cacciare da una grande comunità persone come Vance, o Trump, che si definiscono cristiani e che con le loro sagome modellate nello sterco passeggiano come fossero i padroni di Dio sopra le pagine più belle della «Buona Novella», lasciando ovunque impronte fatte della medesima materia. Quanto sarebbe bello «vedere in diretta streaming» un bravo Papa americano (il primo, nella storia) sbattere fuori dalla grande porta un ricco americano (uno dei tanti, nella storia, soltanto un po’ più scemo degli altri), «latae sententiae» e con tutto il carico di disonore possibile! Chi glielo sta chiedendo, Santo Padre, non è un cattolico, non è proprio niente e nessuno: è soltanto una persona che ha sempre provato verso l’Uomo di Nazareth un sentimento di solidarietà, di fratellanza e di simpatia. Santità, lo faccia subito!

Paolo Buzi