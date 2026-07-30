Caro nipote mio, affronta sempre la vita con dignità

È stata bella la tua festa di laurea, attorniato da persone che ti vogliono bene in maniera incondizionata. Anche perché tu sai farti volere bene. Sii sempre equilibrato nella tua vita, a volte un po’ pazzerello, sii forte e coraggioso, renditi partecipe delle gioie e dei dolori anche di persone che non conosci e dimostrati gentile nei confronti di tutti: ricchi, poveri, colti e ignoranti, ben vestiti e straccioni. La vita ti darà soddisfazioni e anche preoccupazioni, tu affrontale sempre con dignità. E abbi sempre un senso civico nel rispetto di tutto e tutti. Finché ci sarò la mia mano sarà pronta per accarezzarti, il mio braccio per difenderti e la mia bocca per baciarti e per sussurrarti parole d’amore. Sei molto importante per me, mi sei stato d’aiuto in momenti difficili e credo che il nostro reciproco amore volerà per sempre oltre l’infinito. Ti voglio bene Tappone. Un abbraccio.

Nonno Pa