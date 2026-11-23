Caro Ignazio La Russa, la storia non mente
Il senatore Ignazio La Russa, dal quale mi divide tutto (salvo la fede interista), ha un personalissimo concetto della democrazia: sostiene che Mussolini andò al potere per volontà popolare. Basterebbe rileggere il discorso pronunciato da Matteotti alla Camera il 30 maggio del ’24 - dopo le «libere elezioni» - per convincersi dell’esatto contrario (Matteotti fu assassinato dai fascisti 10 giorni dopo). Ma al presidente del Senato sfugge un altro dettaglio, per lui evidentemente irrilevante: alle «libere elezioni» del 6 aprile 1924 le donne non votavano. Poi, per non far torto a nessuno, i fascisti il diritto di voto lo tolsero anche agli uomini. La Russa, nella prossima legislatura, potrebbe diventare il presidente della Repubblica: «...mala tempora currunt sed peiora parantur...».
Germano Mazzali
Brescia
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