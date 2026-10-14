Caro Disney, i miei gialli aspettano solo te

A Bogliaco, proprio in questi giorni, Disney sta girando Delitto sul Lago di Garda, una serie poliziesca tratta da un romanzo inglese. Il libro, Murder on Lake Garda, è stato scritto da Tom Hindle nel 2024. Io ho pubblicato il mio secondo romanzo italiano, The Puppeteer, nel 1985, e sono assolutamente certo che il signor Hindle non faccia mai menzione del tanto rimpianto Guerino, né del suo Bar Centomiglia sul lungolago di Gargnano. Il mio primo romanzo, Converging Parallels, con il suo titolo moroteo, fu tradotto da Mondadori nel 1984 con il titolo Il poliziotto è solo (Il Giallo Mondadori no. 1831). Tutti i riferimenti politici furono accuratamente censurati. I cinque romanzi successivi non trovarono mai un traduttore in Italia, benché l’Observer di Londra mi avesse inserito fra i dieci migliori scrittori europei di gialli, insieme a Henning Mankell e Andrea Camilleri. Ora, naturalmente, mi chiedo: qualcuno conosce personalmente Walt Disney? Se sì, vi prego di dirgli che i miei libri sono ancora in vendita. (Soho Press, New York). Non sono i soldi che mi interessano. Sarebbe semplicemente bello avere una casa fra gli amici gargnanesi che ho avuto il privilegio di conoscere fin dal corso di lingua del 1967 a Palazzo Feltrinelli. E, per evitare equivoci, ecco cosa vorrei dire al signor Disney: «Caro Walt, sono qui da quasi sessant’anni. I miei libri sono già ambientati sul Garda. Non potremmo parlarne?».

Timothy Williams

Gargnano