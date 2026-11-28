Scrivo da residente nel quartiere Carmine per segnalare una situazione ormai insostenibile che chiama direttamente in causa le scelte amministrative di chi governa questa città. È noto che le norme sulla liberalizzazione consentano ai locali ampia discrezionalità sugli orari di apertura, altresì chiaro che un sindaco e un’Amministrazione dispongano degli strumenti per governare la convivenza tra attività commerciali e diritto al riposo dei residenti. Accade già nella vicina Bergamo, un regolamento comunale fissa orari rigorosi per dehors, asporto e chiusura nelle aree critiche, al fine di non penalizzare residenti ed esercizi pubblici. Nel quartiere Carmine la quasi totalità degli esercenti dimostra buon senso - siamo distanti dal buon gusto - e rispetta i residenti abbassando le serrande entro orari ragionevoli, parliamo delle 2 del mattino, attenzione. Un singolo locale, invece, continua sistematicamente a operare fino alle 5 o alle 6: anche quando cessa la musica, il dehors esterno resta presidiato da avventori che urlano, schiamazzano, cantano, litigano, si riconciliano, tutto fino all’alba, nell’indifferenza generale. Il paradosso è che questo si inscena nel cuore del centro storico, nel triangolo compreso tra Carabinieri, Guardia di Finanza e Questura, peraltro intervenute in più occasioni. Vivere in un quartiere animato non può significare subire l’assenza di regole fino alle sei del mattino. Amministrare una città comporta anche saper compiere scelte chiare ed equilibrate a tutela della salute e della vivibilità di chi la abita. È ora che il Comune di Brescia dimostri di volerlo fare.

Laura Turolo

Brescia