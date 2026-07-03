Capanna Beretta. Per recuperarla avrei uno sponsor

Il 13 marzo 2025 ho inviato una lettera, che avete gentilmente pubblicato, riguardo il recupero edilizio della capanna Beretta in località Pian della Pietra a Collio. A distanza di più di 15 mesi desidererei richiamare l’attenzione degli Enti che dovrebbero essere interessati al recupero di questo immobile che idealmente, quale custode di tanti ricordi, appartiene a Gardone VT, alla comunità di Valle e a tutti i bresciani. A tale proposito vorrei dare un suggerimento agli Enti sopracitati ed è questo. Non potrebbero approfittare, per così dire, del fatto che ricorrendo quest’anno il 500esimo anniversario della ditta più vecchia al mondo, per chiedere alla stessa un gesto di generosità per un accordo su come seguire questo recupero?

Celeste Micheli

Gardone Vt