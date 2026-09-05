Bus e metro gratis per i giovani e noi penalizzati

Leggo con attenzione il Giornale di Brescia e vedo un «simpatico» articolo dove si pubblicizza con onori e meriti a Brescia Trasporti la gratuità per gli Under 18 residenti a Brescia dell’abbonamento bus e metro. Poi guardo il mio estratto conto e leggo - 765,00 euro, riferito ai due abbonamenti delle mie figlie residenti a Botticino. Scendono alla fermata successiva ad amichette residenti a Caionvico, ma loro zero euro, noi -765,00. Sarebbe forse stato più equo uno sconto su tutti gli utilizzatori Under 18 e non solo sui residenti ma viene da pensare che non ci sono interessi a queste iniziative: da noi le elezioni non si fanno nei prossimi mesi.

Corrado Carini

Botticino