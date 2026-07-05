Buona pensione dottor Erba, è stato impareggiabile

Il mio dottore invece... Questa frase l’ho ripetuta mille volte nel corso di tutti questi anni, quando amici o parenti si lamentavano del loro medico. Il mio dottore invece è attento, scrupoloso, ti ascolta mentre cerca di mettere ordine sulla sua scrivania e sembra pensi ad altro, non sottovaluta nessun sintomo, anche il più banale, non ti manda a fare esami, radiografie, Tac, a casaccio, senza tentare di capire in prima persona, il perché dei malanni che accusi. Il mio dottore si prende cura dell’ammalato con scrupolosa dedizione, fino alla guarigione, quando è possibile. Il mio dottore risponde ai pazienti, ma poi li vuole vedere di persona per accertarsi delle reali condizioni degli stessi. In effetti mi trema un po’ la mano perché il 30 giugno, il mio dottore ha aperto la porta dello studio per l’ultima volta, per iniziare a vivere la sua meritata pensione, lasciando me e la mia famiglia nello sconforto perché mi troverò insieme a quei tali parenti e amici a lamentarmi del nuovo dottore. Che dire dott. Paolo Erba, se non un enorme grazie per aver ascoltato, sopportato e supportato me e la mia famiglia fino all’ultimo giorno della sua carriera. Io spero che la porta del suo studio rimanga sempre aperta perché sono certa che avrò ancora bisogno di un suo consiglio, di una consulenza, della sua ironia consolatoria, del suo tono a volte burbero ma sempre disponibile all’ascolto. Ora la mattina dopo aver dato da mangiare al suo gatto, invece di mettersi davanti al telefono alle sette del mattino, in attesa delle telefonate dei pazienti, potrà poltrire un po’ di più a letto. La ringrazio anche per aver voluto al suo fianco la signora Mara, una presenza discreta, attenta, sempre disponibile, efficiente e laboriosa, sempre gentile e paziente con tutti. Le ho scritto queste poche righe perché il meglio di lei lo ha espresso il dott. Bonometti in una precedente lettera al nostro Giornale di Brescia e noi condividiamo ogni parola che lui ha scritto. Grazie dott. Erba e buona vita.

Alida Forassiepi e famiglia